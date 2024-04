DFB-Pokal-Viertelfinale live im ZDF

Das ZDF überträgt zwei DFB-Pokal- Viertelfinale live: Am Dienstag, 4. April 2023, 18.00 Uhr, ist bei „sportstudio live“ zunächst das K.o.-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin zu sehen. Am Mittwoch, 5. April 2023, 20.45 Uhr, steht dann ein weiteres Aufeinandertreffen zweier Spitzenteams der Fußball-Bundesliga auf dem ZDF -Programm: RB Leipzig gegen Borussia Dortmund . Die ersten sechs der aktuellen Bundesliga-Tabelle treffen im Viertelfinale des DFB-Pokals aufeinander.

Der derzeitige Tabellensechste Eintracht Frankfurt, zuletzt 2018 DFB-Pokalsieger und amtierender Europa-League-Champion, empfängt mit dem aktuellen Tabellendritten Union Berlin das Team, das im vergangenen Jahr erst im DFB-Pokalhalbfinale am späteren Pokalsieger RB Leipzig gescheitert war. RB Leipzig wiederum hat mit Borussia Dortmund den aktuellen Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga zu Gast, zugleich DFB-Pokalsieger von 2021 – im damaligen Finale hatte der BVB 4:1 gegen RB Leipzig gewonne

