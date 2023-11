DFB-Pokal: Unterklassig dominiertes Achtelfinale

Nur sechs Erstligisten schafften den Sprung ins Achtelfinale 2023/24 - so ausgeprägt unterklassig war die Runde der letzten 16 im Pokal letztmals in der Saison 1992/93 besetzt.

Die letzte große Chance auf den Pokal-Triumph hatten die Leverkusener vor drei Jahren. Im ersten Corona-Jahr 2020 duellierte sich Bayer mit den Bayern im menschenleeren Berliner Olympiastadion und unterlag den Münchnern

DFB-Pokal: DFB-Pokal in Nürnberg soll für Rostock zum Mutmacher werdenRostock (lby) - Trotz der sportlichen Krise in der 2. Fußball-Bundesliga und auch vor der DFB-Pokal-Hürde in Nürnberg fürchtet Hansa Rostocks Trainer

DFB-Pokal-Achtelfinale: Auslosung und TeamsAm Sonntag findet die Auslosung für das Achtelfinale des DFB-Pokals 2023/24 statt. Welche Teams sind dabei und wo wird die Ziehung übertragen?

DFB-Pokal: Eggestein köpft St. Pauli gegen Schalke ins AchtelfinaleHamburg - Der FC St. Pauli hat mit einem Sieg gegen den FC Schalke 04 das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. Im Duell der beiden

St. Pauli gewinnt gegen Schalke und erreicht das DFB-Pokal-AchtelfinaleDer FC St. Pauli hat mit einem Sieg gegen den FC Schalke 04 das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. Im Duell der beiden Fußball-Zweitligisten zeigten die Hamburger erneut ihre Comeback-Qualitäten und gewannen nach vorherigem Rückstand mit 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung.

Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal: Mit diesem Rekord geht der Klub ins AchtelfinalePersonell auf der letzten Rille und körperlich auf dem Zahnfleisch haben sich die Düsseldorfer ins DFB-Pokal-Achtelfinale gekämpft. Schön war's ganz lange nicht, aber am Ende zählt nur das Ergebnis. Wie es jetzt weitergeht. Was dringend ansteht. Welcher Rekord mindestens bis 2026 hält.

DFB-Pokal: Schindler lost Achtelfinale ausZDF-Parasportexpertin Denise Schindler lost am Sonntag das Achtelfinale des DFB-Pokals aus.

