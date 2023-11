DFB-Pokal: Saarbrückens Pokalheld Gaus 'Spiel für die Geschichtsbücher'

Gaus schoss die Saarländer mit seinem Tor in der 6. Minute der Nachspielzeit in die dritte Runde. Der einstige Profi von Fortuna Düsseldorf und des 1.

Dass ausgerechnet Gaus die Bayern düpierte, sagte auch viel aus über die Schwächen des deutschen Meisters an diesem Abend vor 16.000 im Tollhaus Ludwigsparkstadion. "Ich habe ja schon ein gewisses Alter, da muss man schauen, welche Sprints man zieht", erklärte der Routinier die entscheidende Kontersituation. "In dem Fall habe ich gesehen, da könnte was entstehen, weil wir halt ein paar mehr vorn waren als die Bayern.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKY SPORT NEWS HD: DFB-Pokal: Marcel Gaus schießt Bayern aus dem PokalSaarbrückens Marcel Gaus schmeißt mit seinem Tor in der 96. Minute Bayern aus dem Pokal.

Herkunft: Sky Sport News HD | Weiterlesen ⮕

STERNDE: DFB-Pokal: DFB-Pokal in Nürnberg soll für Rostock zum Mutmacher werdenRostock (lby) - Trotz der sportlichen Krise in der 2. Fußball-Bundesliga und auch vor der DFB-Pokal-Hürde in Nürnberg fürchtet Hansa Rostocks Trainer

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

KICKER_BL: Gaus trifft die Bayern ins Mark: Saarbrücken sorgt für Pokal-SensationSpielbericht zum Spiel 1. FC Saarbrücken - Bayern München

Herkunft: kicker_BL | Weiterlesen ⮕

SZAKTUELL: Die DFB-Pokal-Sensation ist geglückt: Saarbrücken gewinnt 2:1 gegen den FC Bayern​Der FC Bayern München zu Gast im Ludwigspark – einen größeren Gegner gibt es im DFB-Pokal nicht. Verfolgen Sie das Spiel hier im kostenlosen Liveticker.

Herkunft: szaktuell | Weiterlesen ⮕

SZAKTUELL: DFB-Pokal-Sensation ist geglückt: Saarbrücken gewinnt 2:1 gegen den FC Bayern​Der FC Bayern München zu Gast im Ludwigspark – einen größeren Gegner gibt es im DFB-Pokal nicht. Und dann gelingt den Saarbrückern die Sensation. Sie kicken den Favoriten mit 2:1 aus dem DFB-Pokal.

Herkunft: szaktuell | Weiterlesen ⮕

SZAKTUELL: DFB-Pokal gegen Bayern: „Das ist Wahnsinn“ — Saarbrücken erlebt FußballwunderVor Glück weinende Fans und Autokorsos bis in die Nacht. Nach dem überraschenden 2:1-Sieg des 1. FC Saarbrücken gegen den FC Bayern München im DFB-Pokal steht die Landeshauptstadt Kopf.

Herkunft: szaktuell | Weiterlesen ⮕