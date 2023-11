DFB-Pokal: Müller kritisiert Bayern-Mitspieler: Fans Respekt zeigen

"Das werden wir auch intern besprechen, warum auch unsere Fans zu Recht sauer sind, unabhängig vom Spiel. Da müssen wir ein anderes Gesicht zeigen, dass wir unseren Fans auch den nötigen Respekt entgegenbringen, wenn die hier auswärts den Block vollmachen", sagte

Neben Müller waren nur einige Spieler nach der Partie zu den mitgereisten Fans gegangen und hatten sich für die Unterstützung bedankt. Die Bayern waren zuvor zum dritten Mal in vier Jahren in der zweiten Runde desgescheitert. Den letzten Cupsieg gab es in der Saison 2019/20. "Das ist ein brutaler Schlag für uns, dass wir jedes Jahr in der zweiten Pokalrunde ausscheiden", so Müller: "Das ist natürlich alles andere als unser Anspruch.

