DFB-Pokal live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker - Ergebnisse und Achtelfinal-Teilnehmer

2. Bundesliga: FC St. Pauli, Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Magdeburg, SC Paderborn, 1. FC Nürnberg, Hertha BSCDieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.Am Sonntag, 5. November, im Rahmen des Topspiels der Frauen-Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München.

RB Leipzig konnte sich 2022/23 im Finale mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt durchsetzen und den Pokal zum zweiten Mal in Folge gewinnen. In dieser Saison wird es allerdings einen neuen Champions geben, da die Sachsen in der 2. Runde gegen den VfL Wolfsburg ausgeschieden sind.DFB-Pokal 2023/24: Wie viele Mannschaften nahmen an der 1. Runde teil?

Insgesamt nahmen 64 Mannschaften aus fünf verschiedenen Ligen an der ersten Runde des DFB-Pokals teil. Gesetzt waren dabei die Klubs der ersten und zweiten Bundesliga aus der Saison 2022/23.1. FC Köln, FSV Mainz 05, Union Berlin, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, FC Bayern München, RB Leipzig, SC Freiburg, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, VfL Bochum, VfL Wolfsburg, Werder Bremen, FC Schalke 04, Hertha BSC1.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AZ_AUGSBURG: DFB-Pokal 2023/24: Übertragung im Free-TV und StreamWelche Sender übertragen die Spiele beim DFB-Pokal 23/24? Hier finden Sie alle Informationen rund um die Übertragung im Free-TV und Stream.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen ⮕

AZ_AUGSBURG: Paderborn live im TV und Stream: DFB-Pokal-Übertragung im Free-TV?Im DFB-Pokal 23/24 trifft heute der SC Freiburg auf den SC Paderborn. Alle Infos rund um Termin, Uhrzeit sowie zur Übertragung im TV und Stream finden Sie hier.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen ⮕

AZ_AUGSBURG: DFB-Pokal 2023/24: Übertragung im Free-TV und StreamWelche Sender übertragen die Spiele beim DFB-Pokal 23/24? Hier finden Sie alle Informationen rund um die Übertragung im Free-TV und Stream.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen ⮕

AZ_AUGSBURG: Paderborn heute live im TV und Stream: DFB-Pokal-Übertragung im Free-TV?Im DFB-Pokal 23/24 trifft heute der SC Freiburg auf den SC Paderborn. Alle Infos rund um Termin, Uhrzeit sowie zur Übertragung im TV und Stream finden Sie hier.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen ⮕

STERNDE: DFB-Pokal: DFB-Pokal in Nürnberg soll für Rostock zum Mutmacher werdenRostock (lby) - Trotz der sportlichen Krise in der 2. Fußball-Bundesliga und auch vor der DFB-Pokal-Hürde in Nürnberg fürchtet Hansa Rostocks Trainer

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

AZ_AUGSBURG: DFB-Pokal 23/24: Übertragung und TV-Termine im ÜberblickDer DFB-Pokal startete am 11. August 2023. Bis zum 27. September spielten die Vereine in der ersten Runde ums Weiterkommen. Im Oktober geht es jetzt mit der zweiten Hauptrunde weiter. Ab Dezember beginnen dann die Finalspiele, bis schließlich am 25. Mai 2024 das Finale ansteht. Welche Spiele werden im Free-TV übertragen und wo kann man alle Spiele der Saison verfolgen? Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Übertragung des DFB-Pokals 23/24.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen ⮕