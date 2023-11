DFB-Pokal: Jubel bei der Hertha, Sensation in Saarbrücken

Vor der Verletzung taten sich die Bayern schwer, gingen aber mit der ersten Chance in Führung. Der 20 Jahre Frans Krätzig, im zentralen Mittelfeld aufgeboten, spielte aufDanach ging ganz wenig für die Münchner, der Drittligist hielt voll mit – und schaffte kurz vor der Pause sogar den Ausgleich. Kim Min-jae spielte einen schlampigen Pass auf Krätzig, der den Ball nicht abschirmen konnte. Über Lukas Boeder kam der Ball zu Patrick Sontheimer, der zum 1:1 einschob (45.

Hertha BSC steht auch dank zweier Elfmeter im Pokal-Achtelfinale. Gegen Bundesliga-Krisenklub Mainz 05 trafen Fabian Reese (45.+3) und Haris Tabaković (50./62.) zum Heimsieg.angesichts von Tabellenplatz 18 in der Bundesliga stark unter Druck. Den bislang einzigen Saisonsieg hatte es in der ersten Pokalrunde gegeben. Dass kein zweiter hinzukam, lag an offensiver Einfallslosigkeit – in der ersten Hälfte schoss Mainz nicht einmal aufs Tor – und individuellen Aussetzern.

Nürnberg hatte zu Beginn viel Ballbesitz, es fehlten aber die zündenden Ideen. Hansa Rostock verlegte sich im Duell der Zweitligisten vor allem aufs Kontern, kam aber lange nicht durch. In der zweiten Hälfte gingen beide Teams etwas mehr ins Risiko – und prompt gelang Rostock die Führung. Junior Brumado verwandelte eine Flanke von Svante Ingelsson volley aus wenigen Metern zum 1:0 (58.). Der Rückstand animierte offenbar auch die Nürnberger zu mehr Zielstrebigkeit. Nach einer sehenswerten Kombination über mehrere Stationen traf Kanji Okunuki zum 1:1 (63.).

