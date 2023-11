DFB-Pokal: Immer diese Rückstände: Freiburg hadert nach Pokal-Aus

"Diesen Rückständen hinterherzulaufen, ist nicht einfach", sagte Streich nach der 1:3 (0:2)-Niederlage der Badener in der zweiten-Runde gegen den SC Paderborn. Im sechsten Pflichtspiel nacheinander waren die Freiburger in Rückstand geraten - zum vierten Mal verloren sie.

"Wir waren in allen Belangen nicht gut genug. Wir haben es nicht gut genug verteidigt, haben viele einfache Fehler gemacht und waren nach vorne nicht zwingend genug", analysierte, der gegen den Zweitligisten den einzigen Treffer für die Gastgeber erzielt hatte. Gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) müsse man sich "zusammenreißen", forderte der Mittelfeldspieler.

Wichtig wäre für die Freiburger, mal wieder in Führung zu gehen. Ansonsten bleibt der Aufwand "enorm", wie Coach Streich meinte.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

STERNDE: DFB-Pokal: Immer diese Rückstände: Freiburg hadert nach Pokal-AusFreiburg - Trainer Christian Streich sieht weitere schwierige Wochen auf den SC Freiburg zukommen. Und sie dürften noch schwieriger werden, wenn sich

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: DFB-Pokal: 1:3 gegen Paderborn: Freiburg erlebt Pokal-DebakelFreiburg - Europa-League-Teilnehmer SC Freiburg hat in der zweiten DFB-Pokal-Runde eine böse Überraschung erlebt und gegen den SC Paderborn eine klare

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: DFB-Pokal: Pokal-Aus und Rot für Fischer: Union-Krise immer schlimmerStuttgart - Urs Fischer sah erst die elfte Pflichtspiel-Pleite seiner Mannschaft nacheinander und dann auch noch die Rote Karte. «Gut ist es nicht, es

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: DFB-Pokal: DFB-Pokal in Nürnberg soll für Rostock zum Mutmacher werdenRostock (lby) - Trotz der sportlichen Krise in der 2. Fußball-Bundesliga und auch vor der DFB-Pokal-Hürde in Nürnberg fürchtet Hansa Rostocks Trainer

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Immer diese Rückstände: Freiburg hadert nach Pokal-AusZum sechsten Mal nacheinander kassieren die Freiburger das 0:1, zum vierten Mal verlieren sie. Mittelfeldspieler Eggestein fordert gegen Gladbach eine klare Leistungssteigerung.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

WESERKURIER: Immer diese Rückstände: Freiburg hadert nach Pokal-AusZum sechsten Mal nacheinander kassieren die Freiburger das 0:1, zum vierten Mal verlieren sie. Mittelfeldspieler Eggestein fordert gegen Gladbach eine klare ...

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen ⮕