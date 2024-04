DFB-Pokal Halbfinale: Saarbrücken gegen Kaiserslautern, Leverkusen gegen Düsseldorf

Der DFB-Pokal geht in die nächste Runde - Sky überträgt live! Ein Überblick über beide Halbfinals und deren Übertragung im TV & Stream. Wer schafft es ins große Finale nach Berlin? Im DFB-Pokal stehen die Halbfinalspiele an. Und dabei gibt es in diesem Jahr eine Premiere: unter den letzten Vier ist mit Bayer Leverkusen nur ein einziger Bundesligist. Im ersten Halbfinale trifft der 1. FC Saarbrücken auf den 1. FC Kaiserslautern, der sich im Viertelfinale gegen Hertha BSC durchgesetzt hat.

Die Saarbrücker besiegten auf dem Weg ins Finale Kaiserslautern, den FC Bayern, Eintracht Frankfurt und im Nachholspiel Mönchengladbach und sind damit ein richtiger Pokalschreck. Im zweiten Halbfinale empfängt Bayer Leverkusen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Die Werkself besiegte Stuttgart im Viertelfinale, Düsseldorf bezwang St. Pauli im Elfmeterschieße

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SkySportNews / 🏆 100. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

DFB-Pokal, Halbfinale - Bayer Leverkusen 04 - Fortuna DüsseldorfDas ZDF überträgt das Halblfinale des DFB-Pokals 2023/24 Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf.

Herkunft: ZDFsportstudio - 🏆 83. / 53 Weiterlesen »

Bayer 04 Leverkusen vs. Fortuna Düsseldorf live: DFB-Pokal-Halbfinale im Free-TV, Livestream und LivetickerFC Liverpools Coach Jürgen Klopp spricht über den aktuellen Stand in der Premier League.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

frauenfussball-dfb-pokal-carl-zeiss-jena-fc-bayern-frauen-fcb-frauen stehen im Pokal-HalbfinaleDie Fußballerinnen des FC Bayern München stehen im Halbfinale des DFB-Pokals. Die Münchnerinnen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen bei Zweitligist Carl Zeiss Jena mit 3:0 (3:0).

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

DHB-Pokal: Thüringer HC verliert Pokal-Halbfinale gegen BietigheimStuttgart - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben den Einzug ins Finale des DHB-Pokals verpasst. Das Team von Trainer Herbert Müller

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Tickets für DFB-Pokal Halbfinale FCS gegen FCK: Vorverkauf beginnt heuteAm 2. April heißt es „Saar-Pfalz-Derby“ im DFB-Pokal-Halbfinale: Das erste Mal seit 1997 treffen der 1. FC Saarbrücken und der 1. FC Kaiserslautern in der Finalendrunde aufeinander. Heute startet der Kartenvorverkauf in drei Phasen.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Tickets für DFB-Pokal Halbfinale FCS gegen FCK: Vorverkauf beginntAm 2. April heißt es „Saar-Pfalz-Derby“ im DFB-Pokal-Halbfinale: Das erste Mal seit 1997 treffen der 1. FC Saarbrücken und der 1. FC Kaiserslautern in der Finalendrunde aufeinander. Morgen startet der Kartenvorverkauf in drei Phasen.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »