DFB-Pokal-Halbfinale: Fortuna unterliegt Bayer Leverkusen

Viele Düsseldorfer haben am Mittwoch in der Altstadt beim DFB-Pokal-Halbfinale mitgefiebert. Am Ende unterlag Fortuna in dem Spiel gegen Bayer Leverkusen.hat aber für volle Kneipen gesorgt. Gut besucht war etwa die Ratinger Straße. Dort standen viele Fußballfans auch vor den Lokalen und verfolgten das Spiel an den Bildschirmen.ein Public Viewing angeboten – für Vereinsmitglieder, die keine Tickets für das Stadion bekommen hatten. Im rot-weißen Trikot war dort auch Kerstin Plönzke zu Gast.

„Wir wären am liebsten ins Stadion nach Leverkusen gereist“, sagte sie. Nun freue sie sich aber, das Spiel in der Altstadt zu sehen. „Ich tippe auf 3:1 für Fortuna“, erklärte sie noch vor dem Anstoß optimistisch.Auch als es zur Halbzeitpause schon 3:0 für Bayer Leverkusen stand, waren einige Düsseldorfer Fans noch zuversichtlich: „Die zweite Halbzeit gehört Fortuna“, sagte Stefan, der ebenfalls beim Public Viewing im Henkel-Saal dabei war. Die Stimmung dort sei ein bisschen wie im Stadion, sagte Zo

