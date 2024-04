DFB-Pokal-Halbfinale: Fortuna Düsseldorf gegen Bayer Leverkusen

📆 05.04.2024 07:44:00

📰 rponline ⏱ Reading Time:

29 sec. here

7 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 32%

Publisher: 75%

DFB-Pokal-Halbfinale,Fortuna Düsseldorf,Bayer Leverkusen

Am Mittwochabend stand für Fortuna das größte Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte auf dem Programm: das DFB-Pokal-Halbfinale bei Bayer Leverkusen. Der Gästeblock war bis auf den letzten Platz gefüllt: 3000 Fortuna-Fans hatten Karten für die Partie erhalten. Sie alle träumten vor dem Anpfiff von der großen Sensation gegen den haushohen Favoriten aus Leverkusen. Genau wie Fortuna-Trainer Daniel Thioune. „Wir haben maximalen Respekt und gehen sehr demütig in die Partie, aber ich rechne mir schon etwas aus. Ich möchte......am 25. Mai abends mit dem goldenen Ding im Olympiastadion sitzen“, hatte er am Tag vor der Partie gesagt. Sportdirektor Christian Weber sprach von der „Möglichkeit, in einem sehr großen Spiel eine sehr große Aufmerksamkeit......zu bekommen, uns als Verein maximal gut zu präsentieren und deutschlandweit in ein positives Licht zu rücken“. Am Morgen vor dem Spiel kamen die Düsseldorfer allerdings mit einer Hiobsbotschaft um die Ecke