DFB-Pokal-Halbfinale: 1. FC Saarbrücken gegen Kaiserslautern

Es geht um den Einzug ins DFB-Pokal-Finale. Kann sich der 1. FC Saarbrücken erneut durchsetzen? Verfolgen Sie das Spiel gegen Zweitligist Kaiserslautern hier im Live-Ticker.trifft im Derby und DFB-Pokal-Halbfinale auf Zweitligist und Erzrivale Kaiserslautern – ein Jahrhundertspiel. Die Saarbrücker sind zuversichtlich und wollen ihre erfolgreiche Pokalsaison fortsetzen. Personaltechnisch hat FCS-Trainer Rüdiger Ziehl die Qual der Wahl.

Nur Richard Neudecker, Sebastian Jacob und Patrick Schmidt fehlen sicher. Boné Uaferro ist nach seiner Handverletzung wieder im Mannschaftstraining und könnte gegen die Pfälzer zur Option werden. „Es wird ein kampfbetontes Spiel werden, in dem beide Mannschaften sicher einen ähnlichen Anteil am Ballbesitz haben werden“, glaubt Ziehl. Verfolgen Sie das Spiel hier im Liveticker.Das DFB-Pokal-Finale findet am 25. Mai 2024 im Berliner Olympiastadion statt. Finalgegner ist dann entweder Bundesligist Bayer 04 Leverkusen oder Zweitligist Fortuna Düsseldor

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



szaktuell / 🏆 61. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

DFB-Pokal Halbfinale: Saarbrücken gegen Kaiserslautern, Leverkusen gegen DüsseldorfDer DFB-Pokal geht in die nächste Runde - Sky überträgt live! Ein Überblick über beide Halbfinals und deren Übertragung im TV & Stream. Wer schafft es ins große Finale nach Berlin? Im DFB-Pokal stehen die Halbfinalspiele an. Und dabei gibt es in diesem Jahr eine Premiere: unter den letzten Vier ist mit Bayer Leverkusen nur ein einziger Bundesligist.

Herkunft: SkySportNews - 🏆 100. / 51 Weiterlesen »

DFB-Pokal-Halbfinale HEUTE LIVE: Saarbrücken gegen Kaiserslautern im TV & StreamIm DFB-Pokal-Halbfinale empfängt der 1. FC Saarbrücken den 1. FC Kaiserslautern. Hier bekommst du alle Infos zur DFB-Pokal-Partie und zur Übertragung im TV und Stream.

Herkunft: Sky Sport News HD - 🏆 15. / 68 Weiterlesen »

DFB-Pokal: Gladbach besiegt: Saarbrücken im HalbfinaleDie Erfolgsserie von Pokal-Schreck 1. FC Saarbrücken geht weiter: Der Drittligist düpiert im nachgeholten Viertelfinale auch Borussia Mönchengladbach und steht im Halbfinale.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Sensation im DFB-Pokal: Saarbrücken schmeißt den dritten Bundesligisten raus und steht im HalbfinaleFC Bayern, Eintracht Frankfurt und nun Borussia Mönchengladbach: Der Drittligist 1. FC Saarbrücken erweist sich als Pokalschreck der Saison. Nach einem Konter in der Nachspielzeit brachen alle Dämme.

Herkunft: SPIEGEL_Sport - 🏆 45. / 63 Weiterlesen »

DFB-Pokal: Halbfinale in Saarbrücken: Schiedsrichter hat letztes WortSaarbrücken - Der Austragung des DFB-Pokal-Halbfinales zwischen Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken und Zweitligist 1. FC Kaiserslautern am

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Saarbrücken schaltet drei Bundesligisten aus & steht im DFB-Pokal HalbfinaleDrittligist 1. FC Saarbrücken verzaubert mit seinem modernen Märchen Fußball-Deutschland. Zum zweiten Mal binnen vier Jahren stehen die Saarländer im Halbfinale des DFB-Pokals, gewannen acht ihrer vergangenen neun Pokalspiele.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »