DFB-Pokal Halbfinale: 1. FC Saarbrücken gegen 1. FC Kaiserslautern

Im Halbfinale des DFB-Pokals kommt es zum Duell zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Kaiserslautern. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie. Aufstellung 1. FC Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern hat für seine Fans am heutigen Abend das Fritz-Walter-Stadion geöffnet und Leinwände aufgestellt. Die ganze Pfalz zittert mit dem FCK mit, dass der Einzug ins Finale nach Berlin gelingt. In Saarbrücken hat es vorhin angefangen zu regnen.

Der Platz im Ludwigspark ist aber in einem guten Zustand – anders als in den Runden zuvor. Kaiserslautern-Cheftrainer Friedhelm Funkel gibt sich bedeckt, was seine Taktik gegen Saarbrücken angeht: „Es ist ein Endspiel. Eines, um ein Endspiel zu erreichen. In der Liga kannst Du es anders angehen. Was ich anders mache, werde ich natürlich nicht verraten. Eintracht Frankfurt In den vergangenen Runden war stets der Platz im Ludwigspark ein Thema, dessen miserabler Zustand sogar zu einer Spielabsage führt

