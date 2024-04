DFB-Pokal Finale: Leverkusen gegen Kaiserslautern

Die Finale des DFB-Pokals steht! Wann findet die Partie statt? Wo wird sie übertragen? Alle Informationen. Das Finale des DFB-Pokal ist offiziell. Am 25. Mai werden Bayer 04 Leverkusen und der 1. FC Kaiserslautern in Berlin aufeinandertreffen. Als großer Favorit geht natürlich die"Werkself" in das Spiel, während die"Roten Teufel", derzeit im Abstiegskampf in Liga zwei, der klare Underdog sind. Die Mannschaft von Friedhelm Funkel beendete den Pokal-Traum des 1. FC Saarbrücken.

Die Saarländer hatten im Laufe des Turniers unter anderem den FC Bayern, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach ausgeschaltet. Leverkusen ließ gegen Fortuna Düsseldorf nichts anbrennen, führte bereits nach 35 Minuten mit 3:0 und gewann schließlich deutlich mit 4:0 und peilt den ersten Pokalsieg seit 1993 an.Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtub

DFB-Pokal Finale Leverkusen Kaiserslautern Berlin Favorit Underdog

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ransport / 🏆 80. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

DFB-Pokal Halbfinale: Saarbrücken gegen Kaiserslautern, Leverkusen gegen DüsseldorfDer DFB-Pokal geht in die nächste Runde - Sky überträgt live! Ein Überblick über beide Halbfinals und deren Übertragung im TV & Stream. Wer schafft es ins große Finale nach Berlin? Im DFB-Pokal stehen die Halbfinalspiele an. Und dabei gibt es in diesem Jahr eine Premiere: unter den letzten Vier ist mit Bayer Leverkusen nur ein einziger Bundesligist.

Herkunft: SkySportNews - 🏆 100. / 51 Weiterlesen »

DFB-Pokal: Leverkusen, Kaiserslautern, Bayern und Wolfsburg im HalbfinaleBayer Leverkusen besiegt Fortuna Düsseldorf im Halbfinale des DFB-Pokal mit 4:0 (3:0). Claudia Neumann kommentiert die Highlights aus dem Live-Übertragung. Der 1. FC Kaiserslautern hat das Pokal-Märchen des 1. FC Saarbrücken im Halbfinale beendet. Der Zweitligist besiegte den Pokalschreck mit 2:0 und steht im Endspiel von Berlin. Der FC Bayern hat den Sprung ins DFB-Pokalfinale geschafft. Die Münchnerinnen besiegten mit viel Mühe Eintracht Frankfurt und treffen nun im Endspiel auf den VfL Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg steht im Finale des DFB-Pokals. Die Wölfinnen ließen der SGS Essen nicht den Hauch einer Chance und bezwangen das Team von Trainer Markus Högner haushoch mit 9:0. Die Erfolgsserie von Pokal-Schreck 1. FC Saarbrücken geht weiter: Der Drittligist düpiert im nachgeholten Viertelfinale auch Borussia Mönchengladbach und steht im Halbfinale. Essen hat den Sprung ins Halbfinale des DFB-Pokals geschafft

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

DFB-Pokal: Kaiserslautern steht dank Ritter und Toure im DFB-Pokalfinale​Die sensationelle Pokalreise des 1. FC Saarbrücken hat im Halbfinale ein Ende gefunden. Der Drittligist unterliegt gegen den ligahöheren 1. FC Kaiserslautern mit 2:0. Marlon Ritter und Almamy Toure treffen für das Team von Friedhelm Funkel.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

DFB-Pokal: Ritter und Touré köpfen Kaiserslautern ins FinaleDer Zweitligist schlägt den Drittligisten: Kaiserslautern jubelt, Saarbrückens Torhüter lässt sich tunneln. Trainer Friedhelm Funkel darf sein Team im Mai nun auf ein Finale einschwören.

Herkunft: SPIEGEL_Sport - 🏆 45. / 63 Weiterlesen »

DFB-Pokal heute live: Halbfinale im Free-TV, Livestream und Liveticker - Wer folgt Kaiserslautern ins Finale?Die Halbfinals des DFB-Pokals stehen! Wann finden die Partien heute statt? Wo werden sie übertragen? Alle Informationen.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

DFB-Pokal: Ritter und Touré köpfen Kaiserslautern ins FinaleDer Zweitligist schlägt den Drittligisten: Kaiserslautern jubelt, Saarbrückens Torhüter lässt sich tunneln. Trainer Friedhelm Funkel darf sein Team im Mai nun auf ein Finale einschwören.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »