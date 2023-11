DFB-Pokal: Dardai schwärmt: Reese und Tabakovic 'Nase, Gefühl, Talent'

Hertha-Trainer Pal-Dardai hat sein treffsicheres Offensiv-Duo Haris Tabakovic und Fabian Reese nach dem erneut starken Auftritt imals Künstler am Ball betitelt. "Das kannst du nicht lernen. Das ist Nase, das ist Gefühl, das ist Talent. Der liebe Gott soll so nett sein, dass sie gesund bleiben", sagte der Ungar nach dem 3:0 gegen Bundesligist 1. FSV Mainz 05 und befand: "Was die beiden machen, ist Kunst.

Zusammen kommen beide in dieser Spielzeit bereits auf 17 Tore für die Hauptstädter - 13 davon erzielte Tabakovic "Ohne Bälle von Fabi und den anderen kann ich keine Tore machen. Da bin ich irgendwie tot. Ich lebe von den Assists", sagte der Schweizer Stürmer über das Miteinander mit seinen Teamkollegen.

