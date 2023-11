DFB-Pokal: Auslosung des Achtelfinales live im ZDF

Die Auslosung des DFB-Achtelfinales wird live im ZDF während der Halbzeitpause des Spiels FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg in der Frauenbundesliga durchgeführt. Die Partie startet um 15 Uhr und die Ziehung beginnt um etwa 15.45 Uhr. Das Heimrecht wird durch die Reihenfolge der gezogenen Vereine bestimmt. Es gibt keine zwei Lostöpfe mehr, alle 16 Clubs werden aus dem gleichen Topf gezogen. Einige ausgewählte Partien werden im Free-TV übertragen. Die genauen Spiele werden nach der Auslosung festgelegt. Die Clubs, die das Achtelfinale erreicht haben, erhalten eine finanzielle Belohnung. Wenn sie ins Viertelfinale kommen, gibt es das Doppelte und für das Erreichen des Halbfinals wartet nochmal das Doppelte

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYSPORTDE: DFB-Pokal Auslosung des Achtelfinales: Termin, Teams und ÜbertragungDer DFB-Pokal geht in die nächste Runde. Alle Infos zu Teams, Termin und Übertragung der Auslosung gibt es hier.

Herkunft: SkySportDE | Weiterlesen ⮕

SKYSPORTDE: DFB-Pokal Auslosung des Achtelfinales: Termin, Teams und ÜbertragungDer DFB-Pokal geht in die nächste Runde. Alle Infos zu Teams, Termin und Übertragung der Auslosung gibt es hier.

Herkunft: SkySportDE | Weiterlesen ⮕

SKY SPORT NEWS HD: DFB-Pokal Auslosung des Achtelfinales: Termin, Teams und ÜbertragungDer DFB-Pokal geht in die nächste Runde. Alle Infos zu Teams, Termin und Übertragung der Auslosung gibt es hier.

Herkunft: Sky Sport News HD | Weiterlesen ⮕

SKYSPORTDE: DFB-Pokal-Achtelfinale: Auslosung und TeamsAm Sonntag findet die Auslosung für das Achtelfinale des DFB-Pokals 2023/24 statt. Welche Teams sind dabei und wo wird die Ziehung übertragen?

Herkunft: SkySportDE | Weiterlesen ⮕

STERNDE: DFB-Sportgericht: DFB verhängt Geldstrafe gegen SaarbrückenSaarbrücken (lrs) - Wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger in vier Fällen hat das DFB-Sportgericht den Drittligisten 1. FC Saarbrücken mit einer

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

BR24SPORT: dfb-pokal-1-fc-saarbruecken-gegen-fc-bayern-muenchen-neuer-im-tor-dfb-comeback-offenMit Manuel Neuer im Tor bestreitet der FC Bayern sein Zweitrunden-Pokal-Spiel beim 1. FC Saarbrücken - dessen zweites Spiel seit seiner fast elfmonatigen Verletzungspause. Ein Comeback in der Nationalmannschaft ist dagegen noch nicht absehbar.

Herkunft: BR24Sport | Weiterlesen ⮕