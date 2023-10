DFB-Pokal 23/24: Spielplan, Termine und Live-Ticker

Der DFB-Pokal ist nach der Bundesliga-Meisterschaft das wichtigste Event im deutschen Vereinsfußball. Rund 64 Teams spielen um diesen Titel. Los ging es am 11. August 2023 mit der ersten Runde des DFB-Pokals. Letzte Saison gewann der RB Leipzig zum zweiten Mal in Folge - dieses Jahr spielen die Leipziger wieder um den Titel. Hier finden Sie alle Informationen rund um den Spielplan, die Termine und unseren Live-Ticker.Der DFB-Pokal wird in zwei Hauptrunden sowie den Finalrunden ausgespielt.

Als Spielmodus gilt sowohl in den Hauptrunden als auch in den Finalspielen das K.-o.-System. Wer gegen wen spielt, wird vor jeder Runde ausgelost. Spielt eine Mannschaft der unteren Ligen gegen einen höherklassigen Kontrahenten, erhält die Amateur-Mannschaft das Heimrecht.Wie bereits erwähnt, spielen beim DFB-Pokal Vereine aus den verschiedensten Ligen mit. Diese Saison haben sich 14 Teams aus der Regionalliga und 7 Amateur-Vereine qualifiziert. Die 36 Vereine aus der 1. und 2.

DFB-Pokal-Achtelfinale 2023/24: Auslosung, Termine, ModusAn diesem Sonntag werden die acht Paarungen im DFB-Pokal-Achtelfinale ausgelost. Gespielt wird einen Monat später. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Weiterlesen ⮕

Vereinsprofil 2023/24 | Alle TeaminfosAlle Infos zum Verein Gaziantep FK ⬢ Kader - News - Termine - Spielplan - Historie - Statistiken ⬢ Wettbewerbe: Trendyol SüperLig Weiterlesen ⮕

DFB-Pokal: Leipzig-Trainer Rose: Olmo fällt bis Jahresende ausLeipzig - RB Leipzig muss für den Rest des Jahres ohne den an der Schulter verletzten Spielmacher Dani Olmo auskommen. «Jetzt müssen wir es ohne ihn bis Weiterlesen ⮕

Die Prämien im DFB-Pokal32 Teams sind noch dabei, wenn im DFB-Pokal in dieser Woche die zweite Runde ausgespielt wird. Der Weg ins Finale nach Berlin ist auch finanziell attraktiv. Weiterlesen ⮕

Die Prämien im DFB-Pokal32 Teams sind noch dabei, wenn im DFB-Pokal in dieser Woche die zweite Runde ausgespielt wird. Der Weg ins Finale nach Berlin ist auch finanziell attraktiv. Weiterlesen ⮕

Hamburger SV DFB-Pokal 23/24: Übertragung live im TV und StreamArminia Bielefeld spielt gegen den HSV in der 2. DFB-Pokalrunde 23/24. Wir informieren Sie über die Übertragung live im TV und Stream, Anstoß und die Bilanz. Weiterlesen ⮕