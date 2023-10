DFB-Pokal 23/24 im Free-TV: Übertragung von Kaiserslautern - 1. FC Köln live im TV und Stream

Die 2. Runde des DFB-Pokal 23/24 steht an und hier muss der 1. FC Köln gegen den 1. FC Kaiserslautern ran. Eine gleich doppelt besondere Begegnung: Auf der einen Seite wird es das 100. Mal sein, dass die beiden Mannschaften aufeinandertreffen. Und auf der anderen Seite ist dies eines der wenigen Spiele in den ersten Runden des DFB-Pokals 23/24, welches auch im Free-TV zu sehen ist.

Sie wollen wissen, wann genau die Partie zwischen Kaiserslautern und Köln im DFB-Pokal 23/24 stattfindet und welche Möglichkeiten Sie haben, das Spiel zu verfolgen? Im Folgenden gibt es alle Informationen rund um Termin, Anstoß, Übertragung live im Free-TV, Pay-TV und im Stream sowie einen Live-Ticker. Außerdem haben wir eine Bilanz für die bisherigen Begegnungen der beiden Vereine.

Die vorerst letzte Begegnung ist nun fast schon zehn Jahr her: Am 17. März 2014 trennten sich die beiden Teams mit einem Unentschieden. Insgesamt liegt Kaiserslautern in der Bilanz vorne: 42 Spiele gegen Köln konnte die Mannschaft für sich entscheiden. 31 Mal ging die Begegnung unentschieden aus, 26 Mal waren die Kölner siegreich. Das Gesamttorverhältnis steht 183:157 für Kaiserslautern. headtopics.com

Im DFB-Pokal sind die Mannschaften bisher vier Mal aufeinandergetroffen. Drei Partien konnte Kaiserslautern gewinnen, eine Köln. Das Torverhältnis steht hier 14:4 für den 1. FC Kaiserslautern.

