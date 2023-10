DFB-Pokal 2023/24: Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Heidenheim

Der DFB-Pokal 2023/24 geht in seine nächste Runde. Die 2. Pokalrunde wurde am 1. Oktober ausgelost. Eine der Partien lautet Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Heidenheim. Ein Duell zwischen zwei Teams, die aktuell in der Bundesliga spielen. Beide Mannschaften gewannen logischerweise ihre Spiele in der 1. Runde des DFB-Pokals. Heidenheim siegte auswärts deutlich mit 8:0 gegen den Rostocker FC.

Hier erhalten Sie alle wichtigen Infos zu Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Heidenheim, einschließlich des genauen Datums, der Uhrzeit, der Übertragung im Free-TV und im Stream sowie zur Bilanz zwischen den Teams. Einen Live-Ticker finden alle Interessierten ebenfalls. findet die Partie zwischen Mönchengladbach und Heidenheim am Dienstag, den 31. Oktober, um 20.45 Uhr statt. Austragungsort ist der Borussia-Park, wo knapp 60.000 Zuschauer Platz finden.

Verfolgen Sie alle Spiele der Pokalsaison 23/24 in Echtzeit über unseren kostenlosen Live-Ticker, so wie die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Heidenheim. Tore, Karten, Fouls und die Aufstellungen werden so nicht verpasst. Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. headtopics.com

