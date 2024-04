DFB-Pokal: 1. FC Saarbrücken scheitert im Halbfinale gegen Kaiserslautern

Der DFB-Pokal hat bekanntermaßen seine eigenen Gesetze. Das bekamen in dieser Saison vor allem die Gegner des 1. FC Saarbrücken reihenweise zu spüren. Der Drittligist schaltete im eigenen Stadion, auf schwierigem Geläuf, Zweitligist Karlsruhe sowie die drei Erstligisten Bayern, Frankfurt und Gladbach aus. So stürmte der Underdog bis ins Halbfinale, wo der Traum von Berlin am Dienstagabend ausgerechnet gegen Lokalrivale Kaiserslautern geplatzt ist.

Der Zweitligist setzte sich dank Treffern von Marlon Ritter und Almamy Touré mit 2:0 durch. Es liest sich wie ein ungefährdeter Auswärtssieg des Favoriten, tatsächlich war die Partie aber keineswegs derart einseitig. So vergab etwa Kai Brünker, der im Pokal bisher drei Treffer erzielt hatte, in der 4

