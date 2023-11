DFB-Pokal: 1. FC Saarbrücken in Ekstase nach Sieg gegen FC Bayern München - nie zuvor 'einen geileren Abend'

Der überraschende Triumph sei "ein Highlight im Leben", ergänzte Calogero Rizzuto: "Wie viele Mannschaften gewinnen schon gegen Bayern? Da sah es die letzten Wochen düster aus. Einen geileren Abend hatte ich bislang noch nicht."

Er könne das Erreichte noch "gar nicht realisieren" und werde definitiv "diese Nacht nicht schlafen. Es war einfach geil".Last-Minute-Torschütze Marcel Gaus schwärmte von einem "Spiel für die Geschichtsbücher. Es gibt Spiele, da erzählen Leute Jahrzehnte später noch von. Und das ist auch so ein Spiel gewesen." Der Verein bekomme durch diesen Erfolg "eine Milliardenreichweite, die nicht alltäglich ist.

