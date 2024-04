DFB-Kapitän Gündogan plant Zukunft bei Barcelona

DFB-Kapitän Ilkay Gündogan sieht seine sportliche Zukunft trotz der noch ungeklärten Trainerfrage beim FC Barcelona weiterhin bei den Katalanen. 'Ich habe mich für zwei Jahre verpflichtet und habe nichts anderes vor', bekräftigte der Mittelfeldspieler im Interview mit der spanischen Zeitung Sport. Trainer Xavi verlässt den Verein am Saisonende , ein Nachfolger steht noch nicht fest. 'Ganz ehrlich, man weiß nie, was in der Zukunft passiert.

Ich meine, es könnte ein neuer Trainer kommen und sagen, 'Gündogan mag ich nicht'', sagte der 33-Jährige. Aber dies seien 'die Probleme für die neue Saison', ergänzte Gündogan. 'Wir werden uns darum kümmern, wenn die neue Saison beginnt. Im Moment sollten wir weiter alles geben und genießen, wo wir jetzt sind.' 2022 von City zu BarcaDer 75-malige Nationalspieler war im vergangenen Sommer von Triple-Sieger Manchester City nach Spanien gewechselt, er besitzt einen Vertrag bis 2025. Barca-Ikone Xavi hatte einen großen Anteil an Gündogans Transfe

DFB-Kapitän Ilkay Gündogan FC Barcelona Trainerfrage Zukunft Vertrag Saisonende Xavi Transfer

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SkySportDE / 🏆 116. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Trotz Neuer-Rückkehr: Gündoğan sieht sich weiter als DFB-KapitänAm Donnerstag gibt Julian Nagelsmann den Kader für die kommenden Länderspiele bekannt. Barcelona-Profi İlkay Gündoğan geht davon aus, dass er Spielführer des DFB-Teams bleibt. Er habe mit dem Bundestrainer telefoniert.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Verdrängt Sané Kapitän Gündogan aus der DFB-Startelf?In der Fußballwelt, wo Träume und Wirklichkeit oft auf messerschneide tanzen, enthüllt Ilkay Gündogan spannende Details zu einem fast Wechsel, der die Bundesliga auf den Kopf gestellt hätte. Stellen Sie sich vor: Gündogan, ein Virtuose des Rasens, Seite an Seite mit Thiago, dirigiert von keinem Geringeren als Pep Guardiola beim FC Bayern.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

DFB-Elf: Gündogan als Sorgenkind? Das sagt NagelsmannDFB-Kapitän Ilkay Gündogan.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Kapitän Gündogan: Der Zauberer-LehrerDer Kapitän füllt in der DFB-Elf eine neue Rolle aus - und schwärmt vom Zusammenspiel mit seinen Nebenleuten.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Gündogan: Gehe davon aus, dass ich der Kapitän binBarcelona - Bleibt Ilkay Gündogan DFB-Kapitän? Der Barcelona-Profi hat mit dem Bundestrainer telefoniert.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Gündogan: 'Es könnte ein Trainer kommen, der Gündogan nicht mag'Was ist noch drin für den FC Barcelona? In einem Interview erklärt Ilkay Gündogan den positiven Trend, spricht über sein Traumfinale in der Champions League - und bedauert Xavis Abschied.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »