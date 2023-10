DFB-Frauen suchen auf Island «die letzte Konsequenz»

Das DFB-Team will im Nations-League-Spiel auf Island noch zielstrebiger auftreten als zuletzt gegen Wales. Neben Kapitänin Popp beklagt Interims-Bundestrainer Hrubesch zwei weitere Ausfälle.Von der imposanten Natur werden die deutschen Fußballerinnen sonst kaum etwas mitbekommen. Viel zu wichtig ist das Hauptprogramm in der für die Olympia-Qualifikation entscheidenden Nations League.

Kurz vor dem Abflug am Sonntag hatte Hrubesch die Spielerinnen noch zu einer „knackigen Einheit“ (Lattwein) gebeten. Eine Stunde lang ging's dabei um „Inhalte“, wie die Mittelfeldspielerin sagte. Schon nach dem jüngsten 5:1 am Freitag in Sinsheim gegen Wales hatte Hrubesch die Defizite klar angesprochen.

Auch Ersatz-Kapitänin Svenja Huth mahnte mehr Zielstrebigkeit beim „letzten Pass“ und der Chancenverwertung an, „also das Ding auch mit den letzten Prozent über die Linie zu drücken“. Weniger Kontakte, mehr Tempo und Präzision wünscht sich Hrubesch. Dessen Devise, so Huth: „Mit Ball spielbestimmend zu sein, auf uns zu konzentrieren, um dann die Gegner auseinander zu spielen. headtopics.com

Gutes Omen: Auch am 1. September 2018 ging's für Hrubesch - damals ebenfalls Interimscoach - nach Island. Am Ende stand dank zwei Huth-Toren ein 2:0-Sieg, es war der vorentscheidende in der Qualifikation für die WM 2019. Vielleicht auch deshalb gab sich Hrubesch vor dem Abflug optimistisch: „Island können wir!“Das DFB-Team will im Nations-League-Spiel auf Island noch zielstrebiger auftreten als zuletzt gegen Wales.

