DFB-Frauen starten Mission EM 2025 und Olympia-Vorbereitung

📆 05.04.2024 18:48:00

Für die DFB-Frauen beginnt heute Abend mit dem Nachbarschaftsduell gegen Österreich die Mission „EM 2025 in der Schweiz“. Der Auftakt in die EM-Quali läutet allerdings auch die heiße Phase für das Olympiajahr ein. Die Sommerspiele in Paris beginnen bekanntlich Ende Juli (26. Juli bis 11. August). Nur 18 Spielerinnen darf Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch mit nach Frankreich nehmen. Der Kampf um die begehrten Kaderplätze hat also längst begonnen.