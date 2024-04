DFB-Frauen starten in die EM-Qualifikation

Im April starten die DFB-Frauen in die EM-Qualifikation. Hier gibt es alle Infos zu den anstehenden Spielen der deutschen Nationalmannschaft. Für die deutsche Nationalmannschaft der Frauen beginnt im April die Qualifikation für die Europameisterschaft 2025 in der Schweiz . In der Gruppe A4 geht das DFB-Team Top-Nationen wie England oder Frankreich aus dem Weg.

Frauen-EM-Quali HEUTE LIVE: Wann spielt Deutschland?Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation im Rahmen der Nations League A in Gruppe 4 auf Österreich, Island und Polen. Die gesamte Gruppenphase der Qualifikation wird vor den Olympischen Spielen in Paris ausgetragen, an denen >Deutschland auch teilnimmt. Die ersten beiden Spieltage finden zwischen dem 3. und 9. April 2024 statt. Spieltag drei und vier werden vom 29. Mai bis zum 04. Juni ausgetragen. Die Spieltage fünf und sechs sind für 12. bis 16. Juli geplant. Österreich - Deutschland Wann? Freitag, 05.0

DFB-Frauen EM-Qualifikation Europameisterschaft 2025 Schweiz Nations League A Österreich Island Polen Olympische Spiele Paris

