DFB-Frauen drehen Spiel und verhindern Fehlstart in EM-Qualifikation

Die DFB-Frauen schaffen es kaum über die Mittellinie, da liegen sie zum Start der EM-Quali schon deutlich zurück: In Österreich muss das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch ihre Comeback-Qualitäten in die Waagschale werfen, um den desaströsen Start zu reparieren. Dank Neu-Kapitänin Giulia Gwinn und Doppelpackerin Klara Bühl haben die deutschen Fußball erinnen einen Fehlstart in die EM-Qualifikation abgewendet.

Nach miserablem Beginn erkämpfte die Auswahl von Horst Hrubesch in Österreich nach 0:2-Rückstand noch ein 3:2 (1:2) und verhinderte im vierten Duell die erste Niederlage im Nachbarschaftsduell. Das Bayern-Duo Bühl (39./49.) und Gwinn (64., Foulelfmeter) sorgte in Linz für den ersten Schritt der Vize-Europameisterinnen zur Europameisterschaft 2025 in der Schweiz. Zunächst hatte die starke Eileen Campbell (9./16.) vom SC Freiburg die aggressiven Gastgeberinnen jubeln lassen.gegen Island sollte in Aachen dennoch eine Leistungssteigerung he

