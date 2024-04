DFB , FC Bayern, Liverpool : Europas Trainer -Karussell nimmt Fahrt auf. Nagelsmann , Xavi , Klopp , Tuchel , de Zerbi und wer noch? Selten war auf dem Top- Trainer markt so viel Bewegung. Das wird sich auch auf kleinere Vereine auswirken. Das bestätigte Sport direktor Rudi Völler am Rande des Pokalspiels zwischen Leverkusen und Düsseldorf am Mittwochabend. 'Er kennt die Signale, dass wir gerne mit ihm weitermachen wollen.' Das ist aber auch eines der wenigen Dinge, die klar zu sein scheinen.

Denn ob Nagelsmann nach dem Sommer Bundestrainer bleibt, ist offen und dürfte auch von der Gesamtsituation auf dem Trainermarkt abhängen, auf dem gerade im Spitzenbereich so viel Bewegung ist wie selten zuvor. Wenig überraschend also, dass Völler über Nagelsmann auch zu berichten weiß: 'Er hat viele Anfragen.' Nagelsmann und der DFB sind einige der großen Dominosteine, die in diesem Jahr fallen und eine Kettenreaktion auslösen könnten – aber nicht die einzige

