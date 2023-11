DFB-Auswahl: Kimmich und Gündogan - ein Duo ohne Chemie

Nach der Heimpleite gegen die Türkei muss Julian Nagelsmann umdenken und im zentralen Mittelfeld umbauen. Wie bei früheren erfolgreichen deutschen Turnieren braucht es mehr Pragmatismus. Ein Kommentar.Dieser sei ein defensiver Mittelfeldspieler und kein Außenverteidiger, daher werde der Bayern-Profi auf dieser Position nur in Ausnahmefällen zum Einsatz kommen, erklärt der Bundestrainer da.

Nach dem 2:3 gegen die Türkei kann man guten Gewissens feststellen: Die Ausnahme sollte in der DFB-Auswahl zur Regel werden. Man muss nicht immer einer Meinung mit Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sein, aber seine Analyse nach der bitteren Heimpleite traf den Nagel auf den Kopf: Kimmich und Kapitän Ilkay Gündogan sind an guten Tagen Weltklasse, nur zeigen sie das gerade zusammen in der Nationalmannschaft eigentlich nie.Nominell hätten viele Länder wohl gerne ein zentrales Mittelfeld mit diesen beiden Spielern, doch in der DFB-Auswahl funktioniert das Duo einfach nich





🏆 36. ransport » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gündogan wird Kapitän der deutschen NationalmannschaftManuel Neuer erleidet Niederlage bei Comeback-Bemühungen, während Julian Nagelsmann Ilkay Gündogan als Kapitäns-Erben bestätigt.

Herkunft: express24 - 🏆 36. / 55,44 Weiterlesen »

Starkes Spiel vorm Bundestrainer: Kimmich und Goretzka zeigen's Julian NagelsmannMuss Julian Nagelsmann (36) sein DFB-Mittelfeld doch noch mal überdenken? Gegen Galatasaray war er erstmals als Bundestrainer wieder in der Allianz Arena...

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 36. / 55,44 Weiterlesen »

'Wenn ich Kimmich sehe, dann tut er mir fast schon leid“ - Hamann erneuert Kimmich-KritikJoshua Kimmich bleibt derzeit Prügelknabe der Nation. Dietmar Hamann, einer seiner Hauptkritiker, legt nun nach - und stellt eine überraschende These in den Raum.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 36. / 55,44 Weiterlesen »

Manchester City ehrt Ilkay Gündogan für besondere Verdienste - DFB-Kapitän bekommt Mosaik am TrainingsgeländeIlkay Gündogan hat von seinem Ex-Klub Manchester City am Tag seines 33. Geburtstags ein besonderes Geschenk erhalten.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 36. / 55,44 Weiterlesen »

DFB-Kader gegen Österreich & Türkei - Nagelsmann nominiert Ducksch & BlaswichOhne Jamal Musiala, aber mit den Neulingen Marvin Ducksch und Janis Blaswich setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann die Vorbereitung auf die Heim-EM fort.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 36. / 55,44 Weiterlesen »

Didi Hamann spricht über DFB-Kapitän Ilkay GündoganBei Sky Experte Dietmar Hamann hat Ilkay Gündogan einen schweren Stand. Den Barca-Star zum Kapitän der deutschen Nationalmannschaft zu ernennen, sei für ihn ein 'Fehler' gewesen.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 36. / 55,44 Weiterlesen »