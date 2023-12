DFB-Auswahl eröffnet EM gegen Schottland

Das ergab die Auslosung in der Hamburger Elbphilharmonie am Samstagabend. Die DFB-Auswahl eröffnet das Turnier in München gegen die Schotten und geht als Favorit in die Die Schotten sind am 14. Juni in der Münchner Arena Auftaktgegner der DFB-Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der wegen des Winter-Einbruchs im Süden nicht mit dem Flugzeug zur Auslosung im Norden hatte anreisen können.Gegen Ungarn spielt die Nationalmannschaft am 19.

Juni in Stuttgart, zum deutschen Abschluss der Gruppenphase geht es am 23. Juni in Frankfurt/Main gegen die Schweizer. Das Ziel aller Teams ist das Finale im Berliner Olympiastadion am 14. Juli. Als Losfeen fungierten Nagelsmanns Auswahl steckt nach den enttäuschenden Novemberspielen gegen die Türkei (2:3) und in Wien gegen Österreich (0:2) wieder im Stimmungstief. Erst im März wird die EM-Vorbereitung fortgesetzt, mit Testspielen gegen die Niederlande und in Frankreich. „Die Wahrheit kommt im Sommer“, hatte DFB-Sportdirektor Rudi Völler am Freitag gesag





Transfermarkt » / 🏆 37. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

DFB-Pokal: So feierten die Saarbrücken-Spieler die Sensation gegen BayernViel Schlaf gab es nach der 2:1-Sensation gegen den FC Bayern München nicht für die Pokal-Helden des 1. FC Saarbrücken. Bis tief in die Nacht feierten Fans und Spieler gemeinsam in der City.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

DFB-Auswahl: Kimmich und Gündogan - ein Duo ohne ChemieNach der Heimpleite gegen die Türkei muss Julian Nagelsmann umdenken und im zentralen Mittelfeld umbauen. Wie bei früheren erfolgreichen deutschen Turnieren braucht es mehr Pragmatismus. Ein Kommentar.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Thiaw nicht zur DFB-Auswahl - Hummels und Goretzka schon daBeim BVB-Spiel in Stuttgart muss Mats Hummels früh raus - der Rücken. Auswirkungen auf die Reise zur DFB-Auswahl hat das nicht. Auch ein Bayern-Profi ist schon in Frankfurt. Ein werdender Vater nicht.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

DFB-Auswahl laut Völler «demütig» - kein klares EM-ZielDie Équipe Tricolore ist für DFB-Sportdirektor Rudi Völler der EM-Topfavorit. Zu den «fünf, sechs, sieben» Nationen dahinter soll aber auch die deutsche Nationalmannschaft gehören.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

DFB-Auswahl laut Völler «demütig» - kein klares EM-ZielDie Équipe Tricolore ist für DFB-Sportdirektor Rudi Völler der EM-Topfavorit. Zu den «fünf, sechs, sieben» Nationen dahinter soll aber auch die deutsche Nationalmannschaft gehören.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

DFB-Pokal-Achtelfinale ausgelost: Der Bundesliga-Exodus im DFB-Pokal wird weitergehenNur noch sechs Bundesliga-Klubs sind nach einer historischen Pokalrunde unter der Woche im DFB-Pokal verblieben. Mindestens zwei von ihnen werden das Viertelfinale nicht erreichen. Vielleicht ist unter den Gescheiterten dann auch der BVB, der ein schweres Auswärtslos erwischt.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »