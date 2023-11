Devisen: Euro legte zum Dollar etwas zu - Hoffnung auf US-Zinshoch

Die Fed hatte ihre Zinsen zum zweiten Mal in Folge unverändert gelassen. Der Leitzins bleibt in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent - und damit auf dem höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren. Am Aktienmarkt spekulierten Anleger nun darauf, dass dies auch im Dezember so bleiben könnte und das Zinshoch damit womöglich schon erreicht ist. Das sorgte für eine insgesamt freundliche Stimmung, von der auch der Euro profitierte.

Am Donnerstag richten sich die Blicke auf Konjunkturdaten aus der Eurozone und aus den USA. Veröffentlicht werden Stimmungsbarometer für das Verarbeitende Gewerbe in einzelnen europäischen Ländern und im Währungsraum insgesamt.

Im Handelsverlauf stehen dann unter anderem die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf der Agenda. Sie sind für Anleger die letzte Orientierungsmarke für den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht.Wir möchten Sie gerne dazu anregen, Kommentare zu schreiben, um sich mit anderen Nutzern auszutauschen. Teilen Sie Ihre Gedanken mit und/oder stellen Sie anderen Nutzern und den Kolumnisten Fragen.

{username} Jetzt Teilen Folgen Sie diesem BeitragDiesem Beitrag nicht mehr folgen Speichern Gespeichert. Lesezeichen ansehen. Dieser Kommentar wurde bereits unter Lesezeichen gespeichert Antwort des Verfassers{commentContent} Antwort 00 Melden {username} JetztAntwort des Verfassers Teilen Folgen Sie diesem BeitragDiesem Beitrag nicht mehr folgen Speichern Gespeichert. Lesezeichen ansehen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FN_NACHRICHTEN: Devisen: Euro legte zum Dollar etwas zu - Hoffnung auf US-ZinshochFRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat seine Vortagesgewinne am Donnerstag etwas ausgebaut. Im Fokus stehen weiterhin die Zinssignale der US-Notenbank Fed. Am Donnerstagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Euro Dollar Kurs: Daum zeigt sich der Euro zum Dollar vor dem Fed-Leitzinsentscheid etwas tieferDer Kurs des Euro ist vor der Leitzinsentscheidung in den USA etwas gefallen.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Euro Dollar Kurs: Daum zeigt sich der Euro zum Dollar nach dem Fed-Leitzinsentscheid etwas tieferDer Kurs des Euro hat am Mittwoch von der erwartungsgemäßen Leitzinsentscheidung in den USA keine klaren Impulse bekommen.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Euro Dollar Kurs: Daum zeigt sich der Euro zum Dollar vor dem Fed-Leitzinsentscheid stabilDer Kurs des Euro hat sich nach seinen deutlichen Vortagesschwankungen am Mittwoch recht stabil gehalten.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Euro Dollar Kurs: Darum fällt der Euro unter 1,06 US-DollarDer Euro hat am Dienstag im Verlauf zuvor erzielte Gewinne abgegeben und ist unter 1,06 US-Dollar gefallen.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Devisen: Euro fällt unter 1,06 US-Dollar - Wirtschaft in der Eurozone schrumpftFRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im Verlauf zuvor erzielte Gewinne abgegeben und ist unter 1,06 US-Dollar gefallen. Am Nachmittag notierte der Euro bei 1,0581 US-Dollar und damit niedriger

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕