Deutschlands Wohlstand und das Sozialsystem: Kritik an Versäumnissen

Deutschlands derzeitiger Wohlstand und damit die Basis des hiesigen Sozialsystems fußt laut Wirtschaftshistoriker Klemens Skibicki vor allem auf einer erfolgreichen Vergangenheit als Industrienation mit einem breiten Mittelstand. Doch Skibicki kritisiert im Interview mit BR24 für 'Possoch klärt' (Video oben, Link unten) deutliche Versäumnisse: 'Natürlich hätte man sich fürs digital vernetzte Zeitalter seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren schon neu aufstellen müssen.

Wir haben eigentlich das Gegenteil gemacht.'wird Deutschland daher vor ein Problem stellen. Denn dann verteilt sich die Steuerlast, die das derzeitige Sozialsystem am Laufen hälft, auf deutlich weniger Menschen. 'Wir werden in den nächsten Jahren fünf bis sechs Millionen Menschen verlieren, die berühmten Boomer, die dann in Rente gehen und die als Rentner versorgt werden müssen und die auf dem Arbeitsmarkt fehlen, die also diese Fachkräftelücke, die jetzt schon erheblich ist, noch einmal erheblich vergrößern werden', mahnt im BR24-Interview auch Daniel Goffart, Chefreporter der 'WirtschaftsWoche'





