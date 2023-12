Deutschlands unbeliebtestes Shopping-Center in Hamburg

Deutschlands unbeliebtestes Shopping-Center liegt in Hamburg – so sieht es dort aus „Einkaufszentrum Jenfeld“ prangt in großen, gelben Buchstaben auf der blauen Brücke, die über die Rodigallee im Hamburger Osten führt. Die Pfeile zeigen auf ein mehr als 40 Jahre altes, graues Gebäude, dessen Äußeres eher nicht einladend wirkt.

Vor kurzem landete das Center bei einem bundesweiten Ranking sogar auf dem vorletzten Platz – aber ist es dort tatsächlich so schlimm? Die MOPO machte sich ein Bild vor Ort – und wurde überrascht. Ein Dienstagnachmittag in der Vorweihnachtszeit im Jen-Center: Kunden strömen vor allem in die Geschäfte des täglichen Bedarfs, wie den Drogeriemarkt oder die Discounter. Die meisten sind nicht zum Bummeln gekommen, sondern steuern gezielt die Läden an, die sie brauchen. So auch Brigitte Walter. „Ich komme aus Barsbüttel, und das Einkaufszentrum liegt direkt auf dem Weg von der Arbeit“, erzählt sie. „Ich parke, gehe schnell in meine Geschäfte und fahre dann direkt wiede





