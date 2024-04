Deutschlands Handballerinnen sichern sich EM-Teilnahme mit Sieg gegen die Ukraine

Mit einer Tore-Gala gegen die Ukraine haben Deutschland s Handball erinnen die letzten theoretischen Zweifel an der EM-Teilnahme beseitigt und Schwung für die anstehende Olympia-Qualifikation geholt. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch kam in Heidelberg zu einem ungefährdeten 43:21 (23:11) und damit zum vierten Sieg im vierten Spiel, verlor dabei aber Co-Kapitänin Alina Grijseels mit einer Fußverletzung.

Die Rückraumspielerin wurde umgehend zu einer ersten Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. DHB-Team macht Gruppensieg perfekt Bereits vor dem abschließenden Doppelpack gegen den punktlosen Außenseiter Israel am Samstag und Sonntag ebenfalls in Heidelberg steht die DHB-Auswahl mit 8:0 Zählern vorzeitig als Sieger der Qualifikationsgruppe 2 fest. Die Endrunde findet vom 28. November bis 15. Dezember in Ungarn, Österreich und der Schweiz stat

