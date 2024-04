Deutschlands Handballerinnen bereiten sich auf Olympia-Qualifikation vor

Der abschließende Länderspiel-Dreierpack in der EM-Qualifikation dient Deutschlands Handballerinnen als willkommenes Aufwärmprogramm für den Kampf um das Paris-Ticket. In den Partien gegen die Ukraine am Donnerstag sowie gegen Israel am Samstag und Sonntag will sich das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch für die in der kommenden Woche anstehende Olympia-Qualifikation warmspielen und weiteres Selbstvertrauen holen.

Traum von Olympia „Ich bin froh, dass wir nicht von null auf hundert in das Quali-Turnier gehen müssen. Wir haben die EM-Qualifikation eigentlich erledigt. Entsprechend können wir diese drei Spiele nutzen, um uns so weiterzuentwickeln, dass wir in der nächsten Woche in Topform sind“, sagte Gaugisch und bekräftigte: „Die Olympia-Ausscheidung ist das Highlight, auf das wir seit Langem hinfiebern.“ Vom 14. bis 17. April geht es für sein Team in Neu-Ulm um die erstmalige Teilnahme an den Sommerspielen seit 2008 in Pekin

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



express24 / 🏆 16. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutschlands Handballerinnen bereiten sich auf Olympia-Qualifikation vorDer abschließende Länderspiel-Dreierpack in der EM-Qualifikation dient Deutschlands Handballerinnen als willkommenes Aufwärmprogramm für den Kampf um das Paris-Ticket. In den Partien gegen die Ukraine am Donnerstag sowie gegen Israel am Samstag und Sonntag will sich das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch für die in der kommenden Woche anstehende Olympia-Qualifikation warmspielen und weiteres Selbstvertrauen holen.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Deutschlands Handballerinnen bereiten sich auf Olympia-Qualifikation vorDie deutschen Handballerinnen nutzen den abschließenden Länderspiel-Dreierpack in der EM-Qualifikation als Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation. Bundestrainer Markus Gaugisch betont die Bedeutung der Spiele für die Weiterentwicklung des Teams.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Olympia: Kader der Handballerinnen für Qualifikation nominiertDie Männer haben das Ticket für die Olympischen Spiele bereits sicher. Nun wollen die Handballerinnen nachlegen. Bundestrainer Markus Gaugisch hat den Kader dafür nominiert.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Handball-Olympia-Qualifikation: Das ist Deutschlands Gegner Algerien​Ab Donnerstag spielen die deutschen Handballer um ein Ticket für die Olympischen Spiele. In Hannover geht es gegen Österreich und Kroatien, aber auch das eher unbekannte Algerien. Wir stellen das Team vor.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Handball Olympia-Qualifikation: Deutschland - Österreich - Handballer fahren zu Olympia 2024 ParisOlympia 2024 kann kommen: Die deutschen Handballer besiegen beim Quali-Turnier in Hannover Österreich und qualifizieren sich damit für die Olympischen Sommerspiele in Paris. Die entscheidende Partie entwickelt sich allerdings zum Nervenkrimi.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Sorgen vor Olympia-Quali: Hexenschuss stoppt Handball-NationalspielerNächster Rückschlag für Deutschlands Handballer vor der Olympia-Qualifikation.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »