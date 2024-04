Deutschlands größte LAN-Party in Leipzig

Soziale Kontakte pflegen sie in der Regel online. Ihre Partys steigen im World Wide Web. Jetzt kommen sie in der realen Welt zusammen – natürlich nicht, ohne ihre virtuelle dabei zu haben. Auf Deutschlands größter LAN-Party hocken am Wochenende in Leipzig 1900 Nerds, Gamer und Computerspielsüchtige zusammen und lassen ihre Avatare rocken. „Caggtus“ heißt das Mega-Event, welches zum zweiten Mal auf der Leipzig er Messe steigt. Auf den Gängen flanieren Mangas und Cosplayer.

Doch für die aufwendigen Kostüme haben die 1900 Zocker an den Tischen keinen Blick.Seit Freitag senken sie die Köpfe. Finger fliegen über beleuchtete Tastaturen, Gaming-Mäuse oder Joysticks. Pausen? In der Regel nur zum Pinkeln! Schon nach wenigen Stunden hängt in den Hallen ein Hauch von Turnhalle. Willkommen im Zockerparadies.Freeplay, Cosplay, LAN-Party: 14800 Besucher wurden zur „Gacctus“-Premiere im vergangenen Jahr gezählt. Sie sahen 1500 Zockern beim Gaming-Marathon über 68 Stunden z

LAN-Party Leipzig

