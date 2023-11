Deutschland will Geflüchtete schneller in Arbeit bringen

Deutschland fehlen Hunderttausende Arbeitskräfte. Zudem haben Geflüchtete in großer Zahl hier eine Heimat gefunden. Arbeitsminister Heil, Arbeitgeber und Gewerkschaften wollen die nun schneller in Arbeit bringen. Besonders in eine Gruppe setzt man große Hoffnung. Bundesregierung, Wirtschaft und Gewerkschaften wollen Hunderttausende Geflüchtete schneller in Arbeit bringen.

Die Arbeit solle jeweils "so passgenau wie möglich" ausfallen, aber auch "so schnell es irgend geht" angetreten werden, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in Berlin nach einem Treffen mit Spitzenvertretern von Bundesagentur für Arbeit und Verbänden der Wirtschaft, Gewerkschaften, Unternehmen und Kommunen. Zum Start des von Heil im Oktober angekündigten "" unterzeichneten die Beteiligten eine Erklärung "Jetzt in den Job: Integration in Arbeit lohnt sich". Zusammen wollen sie "insbesondere an einer Willkommenskultur in Betrieben arbeiten". "Ersten geht's darum, mit den Geflüchteten engmaschiger in den Jobcentern zu reden, deutlich zu machen, dass es an der Zeit ist, jetzt in Arbeit zu komme





