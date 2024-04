Deutschland verstärkt die ukrainische Luftverteidigung

Aufgrund der weiteren Zunahme der russischen Luftangriffe gegen die Ukraine hat sich die Bundesregierung dazu entschlossen, die ukrainische Luftverteidigung zusätzlich zu stärken. In Ergänzung zu den bereits gelieferten und weiterhin geplanten Luftverteidigung ssystemen wird auf Bitten der ukrainischen Regierung und in Abstimmung mit den Verbündeten eine weitere Feuereinheit Patriot übergeben. Dies teilte das Bundesministerium der Verteidigung heute mit.

Bisher lieferte die Luftwaffe zwei Feuereinheiten mit Ersatzteilen sowie zwei zusätzliche Startgeräte. Patriot habe sich im Kampf gegen die russische Aggression bewährt und spielt neben den Systemen IRIS-T SLM und SkyNex sowie den Flakpanzern Gepard eine wesentliche Rolle in der Verteidigung von ukrainischer Infrastruktur und den Bevölkerungszentren des Landes, so das Ministerium.

Die Einleitung der Übergabe aus Beständen der Bundeswehr soll „unverzüglich“ erfolgen. Die Abgabe sei durch Rückläufe aus planmäßigen Instandsetzungen möglich.„Der russische Terror gegen ukrainische Städte und die Infrastruktur des Landes führt zu unermesslichem Leid. Er gefährdet die Energieversorgung der Menschen und zerstört die für die Einsatzbereitschaft der ukrainischen Streitkräfte wichtigen Industrieanlagen.

Deutschland Ukraine Luftverteidigung Russland Patriot IRIS-T SLM Skynex Flakpanzer Gepard

