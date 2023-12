Deutschland verpasst Gruppensieg bei Handball-WM der Frauen

Deutschland hat den Gruppensieg bei der Handball-WM der Frauen knapp verpasst. Im abschließenden Spiel gegen Dänemark verliert das deutsche Team erstmalig und zieht somit als Zweiter ins Viertelfinale ein. Im Duell mit Co-Gastgeber Dänemark verlor das DHB-Team mit 28:30 (13:15) und zieht somit als Zweiter in das Viertelfinale ein. Dort wartet dann Schweden, das sein letztes Gruppenspiel gegen Montenegro mit 32:25 gewann.





SPORT1 » / 🏆 109. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Männer sterben aus - Frauen in der Rentnergeneration in Deutschland deutlich in der ÜberzahlAktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass in der Rentnergeneration in Deutschland die Frauen deutlich in der Überzahl sind, während es bei den jüngeren Altersgruppen einen Männerüberschuss gibt. Besonders in Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt ist dieser Männerüberschuss spürbar.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Bayer sichert sich vorzeitig den GruppensiegMit einer auf acht Positionen geänderten B-Elf sichert sich Bayer den Gruppensieg vorzeitig. Torjäger Schick erzielt nach langer Verletzungspause sein erstes Tor. Bayer hat als einziges Team alle fünf Gruppenspiele gewonnen.

Herkunft: Transfermarkt - 🏆 37. / 63 Weiterlesen »

Handball: Gummersbach schlägt Melsungen, Kreisläufer küsst GegenspielerTraditionsklub VfL Gummersbach glänzt weiter in der Liqui Moly Handball-Bundesliga. Vor den Augen von Alt-Bundestrainer und Schnurrbart-Idol Heiner Brand wird die MT Melsungen, die immerhin als Tabellendritter angereist ist, mit 37:31 aus der Halle gefegt.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Schädliche Medienberichterstattung über Online-Gewalt gegen Frauen in OstafrikaIn East Africa, media reports on online violence against women often trivialize the issue and harm victims, a dw_akademie study finds. Media frequently use sensational headlines and sexualized images focusing more on the victim than the perpetrator.

Herkunft: DeutscheWelle - 🏆 58. / 61 Weiterlesen »

Pläne gegen Gewalt an Frauen: Das Schweigen brechenPläne gegen Gewalt an Frauen: Das Schweigen brechen 👉 Familienministerin Lisa Paus trifft sich mit Aktivistinnen, um zu beraten, wie Frauen besser geschützt werden können: Die Täter kommen ins Visier. 🔗 Hier lesen

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

VfL Wolfsburg gewinnt in der Frauen-Bundesliga gegen den SC FreiburgBayern München und der VfL Wolfsburg bleiben in der Frauen-Bundesliga eine Klasse für sich.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »