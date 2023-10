Deutschland und Österreich verweigern Air Montenegro Tuzla-Flüge

Air Montenegro plant mehrere Flugverbindungen von Tuzla in Bosnien und Herzegowina nach Deutschland, Österreich, Dänemark, Schweden, die Niederlande und in die Türkei. Von letzteren beiden Staaten hat die Fluggesellschaft bereits die Genehmigung für Flüge nach Amsterdam und Istanbul erhalten. Doch Deutschland, Österreich, Dänemark und Schweden haben ihre Zustimmung verweigert. Das berichtet "Aviation Direct".

Die Airline plant als Drittstaatencarrier die Flüge im Rahmen der sogenannten "siebten Freiheit" durchzuführen. Allerdings braucht die Fluglinie dafür die Zustimmung des jeweiligen Ziellandes. Das Vorhaben wird dabei von Bosnien und Herzegowina unterstützt. Auch nach Luxemburg plant die Airline zu fliegen, doch hier gab es bisher noch keine Rückmeldung.

Air Montenegro fehlt es allerdings an Betriebsgenehmigungen in Bosnien und Herzegowina – trotz Unterstützung seitens des Landes – sowie von der Europäischen Union. Deshalb ist die Fluggesellschaft demnach auf Sondergenehmigungen angewiesen. Und genau diese sollen Deutschland, Österreich, Dänemark und Schweden allerdings abgelehnt haben. headtopics.com

Neben der Tuzla-Basis, arbeitet Air Montenegro derzeit an einer neuen Zehn-Jahres-Strategie, um die Position der Fluggesellschaft als finanziell selbsttragende nationale Fluggesellschaft für Montenegro zu festigen.

- DER INTERNATIONALE PREIS FÜR INNOVATIONEN - Der Crystal Cabin Award ist DER internationale Preis für Innovationen im Bereich Flugzeugkabine.

