Deutschland und Frankreich werden die Handball-WM 2029 ausrichten

Die deutschen Handball fans dürfen sich auf das nächste Großereignis im eigenen Land freuen. Wie der Weltverband IHF am Dienstag mitteilte, wird die WM 2029 in Deutschland und Frankreich stattfinden. Einziger Konkurrent der deutsch-französischen Bewerbung, in die der Deutsche Handball bund als Juniorpartner geht, war das Bündnis Dänemark/Island/Norwegen gewesen. An dieses vergab die IHF das Turnier 2031.

Mit Blick auf das Turnier 2029 führt der DHB laut Mitteilung Gespräche mit weiteren benachbarten Verbänden, im Zuge einer WM-Partnerschaft Teile des Programms zu übernehmen.

