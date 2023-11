Deutschland: Streit um Verteilung von Migranten

Daher fordern besonders Stadtstaaten wie Bremen oder Berlin regelmäßig einen neuen Verteilschlüssel innerhalb Deutschlands, denn: Auf dem Land sei mehr Platz als in der Stadt.Die Krux mit dem Königsteiner Schlüssel In Bayern aber wehrt Innenminister Joachim Herrmann (CSU) den Vorwurf am Verteilmechanismus - dem Königsteiner Schlüssel - ab

. Dieser regelt die Verteilung der Migranten in Deutschland und gewichtet dabei die Bundesländer nach Steueraufkommen und Bevölkerungszahl: "Wenn Bremen zuhauf Geld bekommt aus dem Länderfinanzausgleich aus Bayern, dann finden sie den Schlüssel überhaupt nicht unangemessen", so Herrmann im BR24-Interview. Seit Jahren kommen aber auch wissenschaftliche Untersuchungen zum Schluss, dass der Königsteiner Schlüssel ein in Teilen unfaires System ist. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung beispielsweise kritisiert in einer Studie, dass es eigentlich keine Rechtfertigung mehr gebe, den in die Jahre gekommenen Verteilungsmechanismus weiter zu verwenden.Zwar liegt Bayern mit rund 35.500 gestellten Asylanträgen von Januar bis September dieses Jahres auf Platz zwei aller Bundesländer – nur in Nordhrein-Westfalen wurden mehr Anträge gestellt, wie Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zeigen. Es gilt aber zu bedenken: Bayern ist das größte Bundesland, mit der zweitgrößten Bevölkerun

:

SPEEDWEEKMAG: Sprint 2022 bei drei Rennen, andere Punkte-VerteilungIn London hat die Formel-1-Kommission unter Leitung des FIA-Präsidenten Mohammed Ben Sulayem getagt. Beschlossene Sache: Sprints in Imola, auf dem Red Bull Ring und Interlagos, mit anderer Punkteverteilung.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen »

BR24: Wie die Verteilung von Flüchtlingen in Bayern funktioniertWie die Verteilung der Flüchtlinge in Bayern funktioniert

Herkunft: BR24 | Weiterlesen »

BR24: Bayerischer Landkreistag für Drosselung des Zuzugs von MigrantenMünchen: Der Präsident des Bayerischen Landkreistags, Karmasin, hat Bund und Länder dazu aufgerufen, sich auf Maßnahmen zur Begrenzung der Zuwanderung zu verständigen. Mit Blick auf das Treffen am Montag sagte Karmasin im BR, nur so könne die aktuelle Migrationskrise bewältigt werden.

Herkunft: BR24 | Weiterlesen »

STERNDE: Finanzen: Rhein fordert mehr Geld für MigrantenWiesbaden/Berlin - Kurz vor einem mit Spannung erwarteten Spitzentreffen pocht der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz auf mehr Geld vom Bund

Herkunft: sternde | Weiterlesen »

MORGENPOST: Flüchtlinge: Spahn will Migranten zurück an nordafrikanische Küste bringenWas hilft gegen irreguläre Migration? CDU-Politiker Jens Spahn will notfalls die Verfassung ändern – und hat einen Vorschlag für Scholz.

Herkunft: morgenpost | Weiterlesen »

FOCUSONLINE: Grenzkontrollen zeigen Wirkung - weniger illegal eingereiste MigrantenSeit dem 16. Oktober gibt es die stationären Grenzkontrollen der Bundesrepublik zu Polen und Tschechien. Nun liegen der „Bild“ hierzu die ersten Zahlen vor. Diese zeigen: die Kontrollen wirken.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »