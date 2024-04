Deutschland setzt humanitäre Hilfe im Nahostkonflikt fort

Der Terrorangriff der Hamas auf Israel und der darauf folgende Krieg im Gaza-Streifen haben furchtbares Leid über die betroffenen Menschen gebracht. In dieser dramatischen Lage setzt die Bundesregierung ihre humanitäre Hilfe weiter fort. Gemeinsam mit unseren europäischen Partnern setzen wir uns weiter für eine Zwei-Staaten-Lösung und nachhaltigen Frieden in der Region ein. Für Ihr neues Amt wünsche ich Ihnen Kraft und Erfolg.

Deutschland wird Sie auf einem Weg umfassender Reformen nach Kräften unterstützen. Bundeskanzler Scholz gratuliert dem Präsidenten der Arabischen Republik Ägypten, Abdel Fattah Al-Sis

Terrorangriff Hamas Israel Gaza-Streifen Bundesregierung Humanitäre Hilfe Nahostkonflikt Zwei-Staaten-Lösung Frieden

