Deutschland scheitert bei der Abschiebung von Asylsuchenden

2023 scheiterte Deutschland in 38 682 Fällen allein daran, Asylsuchende fristgerecht in das zuständige EU-Land zurückzuführen – dann läuft das reguläre Asylverfahren bei uns weiter Deutsche Behörden versagen, andere EU-Länder nehmen Flüchtlinge nicht zurück – das ist Deutschland s bittere Abschiebe-Bilanz! Aktuelle Zahlen der Bundesregierung (liegen BILD vor) zeigen: Ein Großteil der Flüchtlinge , die über ein anderes EU-Land nach Deutschland kommen und dahin zurückgeschickt werden sollen

(„Dublin-Verfahren“), bleibt bei uns!2023 scheiterte Deutschland in 38 682 Fällen an der fristgerechten Überstellung der Menschen. „Die Ausländerbehörde hat für die Rückführung eine Frist von sechs Monaten. Klappt das in dieser Zeit nicht, wird automatisch Deutschland zuständig. Die Menschen bekommen hier ein reguläres Asyl-Verfahren“, erklärt Asylexperte und Jura-Professor Daniel Thym (50, Uni Konstanz

