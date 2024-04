Deutschland schaltet die letzten Atomkraftwerke ab

Am 15. April 2023 wurden die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sieht den Atomausstieg als historischen Fehler, wie er den Publikationen der Funke Mediengruppe sagte. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verweist hingegen in denselben Medien darauf, dass seitdem sowohl die Strompreise als auch die CO₂-Emissionen gesunken seien.

Möglicherweise bezieht sich Linnemann auf eine Erklärung, die 30 Staaten auf einem Atomenergie-Gipfel abgegeben haben. Sie wollen "das Potenzial der Nuklearenergie voll ausschöpfen",. Nicht nur die deutsche Bundesregierung sieht solche Pläne skeptisch, auch Länder wie Österreich und Dänemark lehnen Atomkraft ab. In der Tat werden zurzeit auch in Europa neue Atomkraftwerke gebaut. Die jüngsten Beispiele im französischen.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer sah ebenfalls in den Funke-Medien ein Jahr nach dem deutschen Atomausstieg weiterhin hohe Strompreise. An der Börse seien die deutschen Strompreise noch immer doppelt so hoch wie 2019, sagte DIHK-Präsident Peter Adrian. Allerdings seien die Preise im Verlauf des vergangenen Jahres gefallen. Zusammen mit Steuern, Netzentgelten und Umlagen seien die Kosten zum Teil sogar viermal so hoch wie in anderen Ländern.

Nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft lag der durchschnittliche Strompreis für die Industrie bei Neuabschlüssen Anfang 2024 bei 17,65 Cent pro Kilowattstunde, 2019 waren es demnach 18,43 Cent. Etwa ein Drittel davon entfiel damals noch auf die EEG-Umlage, die inzwischen nicht mehr fällig wird. In der Energiekrise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2020 war der Preis auf 43,20 Cent hochgeschnellt.

Atomkraftwerke Atomausstieg Deutschland Strompreise CO₂-Emissionen Erneuerbare Energien

