Deutschland plant zentrale Ausländerbehörde für Fachkräfte

Es fehlen Fachkräfte - in zunehmender Zahl. Künftig sollen vermehrt Menschen aus dem Ausland diese Lücken schließen. Nun geht das Land neue Wege, diese Kräfte schneller in den Arbeitsmarkt zu bringen. Stuttgart (dpa/lsw) - Die grün-schwarze Landesregierung hat sich auf Eckpunkte für die zentrale Ausländerbehörde für ausländische Fachkräfte geeinigt. Nach Angaben aus politischen Kreisen in Stuttgart ist eine Landesagentur für Zuwanderung von Fachkräfte n (LZF) geplant.

Beim Migrationsministerium ist demnach eine zentrale Ausländerbehörde vorgesehen, die zugleich Koordinierung- und Beratungsaufgaben übernehmen soll. Sie sei für alle Berufe zuständig, außer für den Bereich Gesundheit und Pflege. Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) hatte vor knapp einem Jahr eine Initiative für eine Behörde für die Fachkräfteeinwanderung angestoßen. Die Wirtschaft unterstützte das Vorhaben. In den vergangenen Monaten hatte es interne Abstimmungen zwischen Migrations- und Sozialministerium gegebe

Fachkräfte Ausländerbehörde Zuwanderung Landesagentur Deutschland

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Entscheidung der Potsdamer Ausländerbehörde: Rechtsextremist Sellner darf nicht mehr nach Deutschland einreisenDer Österreicher Martin Sellner ist der führende Kopf der „Identitären Bewegung“. Neben der Ausländerbehörde geht offenbar auch die Bundespolizei gegen ihn vor.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Ausländische Mitarbeiter fliehen: Rechtsruck in Deutschland schreckt Fachkräfte abSpätestens seit dem Treffen von AfD-Funktionären mit Rechtsextremen hat sich die politische Stimmung in Deutschland auch im Ausland herumgesprochen. Für einige ausländische Fachkräfte ist ein Umzug in die Bundesrepublik keine Option mehr. Diese Entwicklung bereitet nicht nur Mittelständlern Sorgen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Offiziell: Das sind die Deutschland-Trikots für die EM 2024Toni Kroos kehrt zur EM 2024 zurück in die deutsche Nationalmannschaft. Ein Schritt, der die Fußballnation spaltet: Während Weltmeister Miroslav Klose das Comeback des Real-Madrid-Stars feiert, blickt Europameister Hansi Müller kritisch auf die Entscheidung.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Offiziell: Das sind die Deutschland-Trikots für die EM 2024Toni Kroos kehrt zur EM 2024 zurück in die deutsche Nationalmannschaft. Ein Schritt, der die Fußballnation spaltet: Während Weltmeister Miroslav Klose das Comeback des Real-Madrid-Stars feiert, blickt Europameister Hansi Müller kritisch auf die Entscheidung.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Offiziell: Das sind die DFB-Trikots für die EM 2024 in DeutschlandToni Kroos kehrt zur EM 2024 zurück in die deutsche Nationalmannschaft. Ein Schritt, der die Fußballnation spaltet: Während Weltmeister Miroslav Klose das Comeback des Real-Madrid-Stars feiert, blickt Europameister Hansi Müller kritisch auf die Entscheidung.

Herkunft: bgland24 - 🏆 102. / 51 Weiterlesen »

Offiziell: Das sind die DFB-Trikots für die EM 2024 in DeutschlandToni Kroos kehrt zur EM 2024 zurück in die deutsche Nationalmannschaft. Ein Schritt, der die Fußballnation spaltet: Während Weltmeister Miroslav Klose das Comeback des Real-Madrid-Stars feiert, blickt Europameister Hansi Müller kritisch auf die Entscheidung.

Herkunft: bgland24 - 🏆 102. / 51 Weiterlesen »