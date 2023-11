Deutschland meistert den letzten Härtetest Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason kam am Sonntag beim"Tag des Handballs" in München zum einem 28:27 (17:12) beim Härtetest gegen Afrikameister Ägypten. Es war das letzte Länderspiel vor der Nominierung des Kaders für das Heim-Turnier (10. bis 28. Januar). Spielmacher Juri Knorr (7 Tore) und Timo Kastening (8) waren die besten Werfer für die deutsche Mannschaft.

Torhüter Andreas Wolff kam nach dem 31:31 gegen Ägypten am Freitag in Neu-Ulm diesmal nicht zum Einsatz. Vor Jahresende ruft Gislason seinen Kader zu einem Kurzlehrgang (27. bis 29. Dezember) zusammen, im Januar gibt es noch zwei Testspiele gegen Portugal. Bei der EM im kommenden Jahr trifft Deutschland in der Gruppe A auf die Schweiz, Nordmazedonien und Olympiasieger Frankreich. Das Eröffnungsspiel gegen die Eidgenossen am 10. Januar wird im Düsseldorfer Fußballstadion vor einer Weltrekordkulisse von 50.000 Fans ausgetragen

BERLİNERZEİTUNG: Die Eisbären Berlin gehen als Tabellenführer in die Deutschland-Cup-PauseIn einem hochklassigen Spiel überzeugen die Berliner vor allem in Unterzahl, überstehen insgesamt 13 Strafminuten ohne Gegentor.

BZBERLİN: Eisbären Berlin festigen TabellenführungDie Eisbären Berlin gehen als Tabellenführer in die Deutschland-Cup-Pause der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

MEİNMMO: Twitch-Streamer überträgt die LoL Worlds 2023 in DeutschlandIn Deutschland hat der Twitch-Streamer Tolkin die Möglichkeit, als einziger offizieller deutscher Co-Streamer, die Spiele der LoL Worlds 2023 zu übertragen. Die Übertragungsrechte liegen eigentlich bei Summoner’s Inn, dem Kanal der Berliner E- Sport -Firma Freaks4U Gaming.

BERLİNERZEİTUNG: Die NFL zu Gast in Deutschland - und alle reden über Taylor Swift und ihren FreundDie Liasion zwischen dem Popstar und Travis Kelce, der in Frankfurt am Sonntag mit Kansas City auf Miami trifft, ist in der NFL das Thema der Stunde.

TAGESSPİEGEL: Zerfahrene europäische Asylpolitik: Warum Deutschland in der Migration so auf die EU angewiesen istVor der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag sind die Erwartungen groß. Doch um den Migrationsdruck wirklich zu senken, bräuchte es europäische Lösungen. Die liegen allerdings in weiter Ferne.

AZ_AUGSBURG: NFL-Spiel in Frankfurt: Darauf freuen sich die Football-Stars in DeutschlandDie Kansas City Chiefs treffen am Sonntag erstmals in Frankfurt auf die Miami Dolphins. Doch auch vor dem Match ist Deutschland für die US-Amerikaner kein unbeschriebenes Blatt.

