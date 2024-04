Deutschland im EM-Fieber: Nagelsmann beobachtet Kandidaten für den EM-Kader

Deutschland im EM-Fieber? Vor einigen Monaten noch schwer denkbar, aber Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) hat es mit den überzeugenden Leistungen in den Länderspielen gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) geschafft, Vorfreude auf die Heim-EM zu erzeugen. Im Hintergrund beobachtet Nagelsmann die Leistungen der möglichen Kandidaten für den EM- Kader ganz genau.

Einen Spieler, der nicht bei den Spielen gegen Frankreich und die Niederlande dabei war, soll Nagelsmann aber ganz genau beobachten. Anruf vom DFB: Hat er Chancen auf die Heim-EM? Sportlich läuft es für Eren Dinkci (22), in 26 Spielen erzielte der Angreifer acht Tore und sammelte vier Vorlagen. Er ist ein elementarer Faktor für die bärenstarke Saison von Aufsteiger Heidenheim und hat sich damit in den Fokus gespielt. Jetzt hat sich der Angreifer entschieden und gab am Donnerstag (4. April 2024) bekannt, dass der Stürmer nach seiner einjährigen Leihe nicht zu Stammklub Werder Bremen zurückkehren wir

