Deutschland hat einen neuen Kino-Hit: „Chantal im Märchenland“

Deutschland hat einen neuen Kino - Hit und der kommt diesmal nicht aus Hollywood : Nur eine Woche hat es bis zur ersten Besucher*innenmillionen gedauert. Da kann selbst der große Sci-Fi-Triumph „ Dune 2 “ nicht mithalten: Der aktuell größte Erfolg in den deutschen Kino s hört tatsächlich auf den Namen „Chantal im Märchenland“. Der Rückkehr von Jella Haase in ihre aus der beliebten „Fack Ju Göhte“-Trilogie bekannten Rolle war ein Einstand nach Maß vergönnt.

Nur eine Woche nach Kinostart darf sich die Fantasy-Komödie über eine Million Kino-Zuschauer*innen freuen, wie Constantin Film in einer Pressemitteilung berichtet. Satte 37 % Marktanteil sprechen eine eindeutige Sprache, denn „Chantal im Märchenland“ legte dank der vielen Besucher*innen sogar die beste deutsche Kino-Startwoche 2024 hin; wie geschrieben, da kann selbst „Dune 2“ nicht mithalten, der erst am zweiten Wochenende die magische Million-Hürde knackt

