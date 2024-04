Deutschland gegen Frankreich: Finale der FIFA U-17 WM im Livestream

Sky zeigt am Samstag das Finale der FIFA U-17 WM zwischen Deutschland und Frankreich im kostenlosen Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App. Alle Infos zum Spiel und zur Übertragung gibt es hier. Anfang Juni dieses Jahres wurden die deutschen U-17-Junioren durch den Finalsieg über Frankreich in Budapest Europameister.

Gut fünf Monate später steht das Team von Bundestrainer Christian Wück vor dem nächsten großen Titel, wenn das Team in Indonesien im Finale der FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2023 gegen Frankreich spielt. +++ Hier gehts zum Liveblog mit kostenlosem Stream +++FIFA U-17 WM 2023: Das Finale im ÜberblickDeutschland - Frankreich Wann? Samstag, 02. Dezember um 13:00 Uhr MEZWo? Manahan Stadion in Surakarta, IndonesienÜber die Live-Übertragungen hinaus werden auf den digitalen Kanälen von Sky Sport auch Highlight-Clips der deutschen Partien sowie ausgewählter Topspiele des Turniers zu sehen sei

