Deutschland, Frankreich und Polen fordern stärkere Aufrüstung in Europa

Mit Blick auf die russische Aggression in der Ukraine fordern die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Polen eine noch stärkere Aufrüstung in Europa.

"Wir müssen das gesamte industrielle Potenzial unseres Kontinents nutzen, um unsere militärischen Fähigkeiten zu verbessern", schreiben Annalena Baerbock, Stéphane Séjourné und Radoslaw Sikorski inDiese dauerhafte Aufrüstung benötige verbindliche langfristige Verträge mit klaren Zeitplänen, ein "gewisses Maß an Ambitionen" und feste finanzielle Zusagen sowie Abnahmegarantien der europäischen Regierungen. Ausgaben von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung könnten "nur ein Ausgangspunkt" sein, schreiben die drei Außenminister.75-jährigen Bestehens des Nordatlantik-Militärbündnisses Nato an diesem Donnerstag schrieben die drei Außenminister des sogenannten Weimarer Dreiecks weiter: "Die USA haben lange mehr Last auf sich genommen als der Rest unseres Bündnisse

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BR24 / 🏆 5. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Außenminister von Deutschland, Frankreich und Polen drängen auf stärkere Aufrüstung in EuropaAngesichts des russischen Krieges dringen die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Polen auf eine noch stärkere Aufrüstung in Europa. "Wir müssen das gesamte industrielle Potenzial unseres Kontinents nutzen, um unsere militärischen Fähigkeiten zu verbessern", schreiben Annalena Baerbock, Stéphane Séjourné und Radoslaw Sikorski in einem Gastbeitrag auf der Nachrichtenseite "Politico". Diese dauerhafte Aufrüstung benötige verbindliche langfristige Verträge mit klaren Zeitplänen, ein "gewisses Maß an Ambitionen" und feste finanzielle Zusagen sowie Abnahmegarantien der europäischen Regierungen. Ausgaben von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung könnten "nur ein Ausgangspunkt" sein.Der Befehlshaber des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr, Bernd Schütt, warnt vor einem weiter zunehmenden militärischen Einfluss Russlands in afrikanischen Staaten

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Deutschland, Frankreich und Polen errichten Frühwarnsystem gegen Fake NewsDie Bundesregierung will zusammen mit Frankreich und Polen ein Warnsystem gegen russische Desinformationskampagnen aufbauen. Das Auswärtige Amt teilte mit, derzeit werde mit den beiden Nachbarstaaten ein Frühwarn- und Reaktionssystem eingerichtet.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

Deutschland, Frankreich und Polen errichten Frühwarnsystem gegen Fake NewsDie Bundesregierung will zusammen mit Frankreich und Polen ein Warnsystem gegen russische Desinformationskampagnen aufbauen. Das Auswärtige Amt teilte mit, derzeit werde mit den beiden Nachbarstaaten ein Frühwarn- und Reaktionssystem eingerichtet.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

Treffen der Staatschefs von Deutschland, Frankreich und Polen zum Weimarer DreieckBundeskanzler Olaf Scholz trifft sich regelmäßig mit Emmanuel Macron und Donald Tusk zum Weimarer Dreieck. Sie stehen einig an der Seite der Ukraine und einig gegen den Aggressor Wladimir Putin.

Herkunft: idowa - 🏆 34. / 63 Weiterlesen »

Deutschland, Frankreich und Polen demonstrieren Einigkeit bei Ukraine-UnterstützungBerlin: Deutschland, Frankreich und Polen haben bei der Unterstützung der Ukraine Einigkeit demonstriert. Bundeskanzler Scholz sagte nach einem Treffen mit den Regierungschefs Macron und Tusk in Berlin, die drei Länder stünden 'eng und unverbrüchlich' auf der Seite des angegriffenen Landes.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Bauern-Proteste von Polen bis FrankreichMehrere Tausend polnische Bauern sind in Warschau gegen die EU-Agrarpolitik und die Einfuhr günstiger Agrarprodukte aus der Ukraine auf die Straße gegangen. Mit Tröten, Sirenen und Feuerwerksknallern machten sie am Dienstag ihrem Unmut Luft.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »