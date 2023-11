Deutschland, Frankreich und Italien gegen gesetzliche Vorschriften für KI-Basis-Modelle

Im Ringen um EU-weite Regeln für den Umgang mit sogenannter Künstlicher Intelligenz (KI) verhärten sich die Fronten. Deutschland, Frankreich und Italien haben sich auf eine gemeinsame Position zu sogenannten Basis-Modellen verständigt. Das entsprechende Positionspapier Die Regierungen der drei größten EU-Länder sprechen sich dagegen aus, gesetzlichen Vorschriften für die Basis-Modelle zu erlassen.

„Wir sind gegen die Einführung von unerprobten Gesetzen und schlagen deshalb vor, zunächst auf eine verpflichtende Selbstregulierung durch einen Verhaltenskodex zu setzen“, heißt es in dem zweiseitigen Papier. Das sei ausreichend, um für die notwendige Transparenz und Sicherheit der Modelle zu sorgen. Auch Sanktionen solle es zunächst keine geben.. Die geplante KI-Verordnung soll das weltweit erste Gesetz werden, das Künstliche Intelligenz umfassend reguliert. Es geht um Themen wie biometrische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum oder KI-Systeme an den EU-Außengrenzen. Das Vorhaben ist derzeit in der letzten Phase des Gesetzgebungsverfahren





